Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Geldbeutel aus Rucksack gestohlen - Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter aus dem Rucksack einer 53-jährigen Frau einen Geldbeutel. Die Frau war zunächst zu Fuß in der Bergheimer Straße unterwegs und begab sich dann in einen Drogeriemarkt. Dort wurde sie von einer Mitarbeiterin auf ihren geöffneten Rucksack hingewiesen. Erst bei der Nachschau im Rucksack bemerkte die Frau, dass ihr der Geldbeutel zuvor gestohlen worden war. Im Geldbeutel selbst befanden sich rund 200 Euro Bargeld. Das Polizeirevier Heidelberg Mitte hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hinweise zu Tat oder Täter werden unter der Telefonnummer 0621/174-1700 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell