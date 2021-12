Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Montagabend gegen 22 Uhr verursachte ein Motorradfahrer in der Walter-Rathenau-Straße an der Einmündung zur Schützenstraße einen Verkehrsunfall, indem er gegen einen am Straßenrand geparkten Ford fuhr. Nachdem der Unbekannte aufgrund der Kollision zu Fall gekommen war, stieg er wieder auf sein Motorrad und flüchtete von der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache wird im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Zweiradfahrer trug einen dunklen Helm und dunkle Kleidung. Bei dem Motorrad handelte es sich um ein schwarzes "Naked Bike". Ein aufmerksamer Zeuge konnte ein Video des Flüchtigen anfertigen, welches nun ausgewertet wird. Darauf sind weitere Personen zu erkennen, welche als wichtige Zeugen in Frage kommen könnten. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter Tel.: 0621/174-4064 zu melden.

