Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Mitte: Bei Spurwechsel anderes Fahrzeug übersehen

Heidelberg-Mitte (ots)

Am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr fuhren eine 77-jährige VW-Fahrerin und ein 56-jähriger Opel-Fahrer zunächst über die Theordor-Heuss-Brücke in Richtung Bismarckstraße. In der Bismarckstraße wechselte die VW-Fahrerin von der rechten auf die linke Fahrspur und übersah den neben ihr fahrenden Opel, wodurch es zum Unfall kam. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten auch noch, dass der Opel-Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab ein Ergebnis von 0,54 Promille. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Durch den Unfall erlitten die Beteiligten keine Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

