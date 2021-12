Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigungen durch Graffitis

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr wurde festgestellt, dass an der Münzenbachhalle eine Eingangstür mit roter Farbe mit dem Wort "Streetart" beschmiert wurde. Die Geschädigten empfanden es als wenig "kunstvoll".

Auch an der knapp vier Kilometer entfernten Grundschule in Dilsberg konnte am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr ein Graffiti festgestellt werden. Dort hatten Unbekannte das Wort "Witch" auf eine Wand gesprüht. Mit einem "Hexenstreich" hat dies allerdings wenig zu tun.

Die Graffitis müssen nun wieder aufwendig entfernt werden. An beiden Gebäuden entstand dadurch Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell