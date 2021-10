Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Sachschaden und erheblichem Rückstau

A 3, AS Diez, FR Frankfurt (ots)

Am Mittwoch, dem 06.10.21 kam es gegen 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen einem PKW und einem LKW auf der BAB 3 in FR Frankfurt in Höhe der AS Diez. Es entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen und der Schutzplanke. Verletzt wurde niemand. Zwei Fahrstreifen waren über ca. 2 Stunden blockiert.

Durch den einsetzenden Berufsverkehr kam es zu einer ca. 15 km langen Staubildung mit stockendem Verkehr bis hin zum Autobahndreieck Dernbach.

