POL-PDKL: Vorfahrt missachtet, Fahrer bei Unfall verletzt

Einöllen (ots)

Bei Verkehrsunfall entsteht erheblicher Sachschaden. Am Dienstagabend kam es auf der L 384 zwischen Hefersweiler und Wolfstein zu einem Zusammenstoß zwischen einem Golf und einem Suzuki. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Fahrzeug von Hefersweiler nach Wolfstein. An der Einmündung nach Einöllen wollte ein 18-Jähriger mit seinem PKW nach rechts in Richtung Wolfstein einbiegen. Da er den PKW auf der Vorfahrtsstraße wohl übersah, kam es zum Unfall. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 50 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden. Außer der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Lauterecken-Wolfstein im Einsatz. |pilek

