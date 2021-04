Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ford-Fahrer unter Drogeneinfluß und ohne Führerschein

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Söllinger Straße

26.04.2021, 16.35 Uhr

Ein 28-Jähriger war am Montagnachmittag mit einem nicht mehr versicherten Ford in Schöningen unterwegs. Dies fiel einer Polizeistreife auf und der Fahrer wurde in der Söllinger Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Schöninger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Ford-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurden verschiedene Strafanzeigen gefertigt. Gegen die Halterin des Fahrzeugs wird ebenfalls ermittelt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell