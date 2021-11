POL-PDKL: Diebstahl aus Juwelierladen

Polizeidirektion Kaiserslautern

In der Nacht auf Dienstag entwenden bisher unbekannte Täter/innen mehrere Schmuckstücke aus einem ortsansässigen Juwelierladen. Der besagte Schmuck befand sich hinter einem Auslagefenster, welches durch die Täter/innen zuvor eingeschlagen wurde. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde Schmuck von mittlerem vierstelligen Wert entwendet. Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kusel unter der 06381-919/0 oder via E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

