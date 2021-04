Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Pedelecs aus Garage gestohlen

Salzbergen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Freitag Zugang zu einem Privatgrundstück an der Dieckmannstraße verschafft. Sie drangen in die Garage des Wohnhauses ein und entwendeten daraus zwei hochwertige Pedelec der Marken Greens und Focus. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

