Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mülltonnen in Hausflur angezündet

Heinsberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (12. September) kam es gegen 7.20 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Hochstraße. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr Heinsberg drang dichter Rauch aus dem Hausflur. Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte fest, dass Unbekannte Mülltonnen in einem Unterstand im Treppenhaus angezündet hatten. Insgesamt vier Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandes aufgenommen.

