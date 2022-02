Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Gerammt und geflüchtet

Neuried (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Neuried sind nach einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen guter Dinge, den Unfallverursacher zur Verantwortung ziehen zu können. Kurz vor 9:30 Uhr rammte der Fahrer eines Sattelzugs "Am Altenheimer Yachthafen" beim Ausfahren aus einem Parkplatz einen dort abgestellten VW. Zur Instandsetzung des hierdurch erheblich demolierten Mulitvans müssen rund 20.000 Euro aufgebracht werden. Ein Zeuge beobachtete das Malheur und konnte von dem in Richtung Frankreich flüchtenden Sattelzug ein Foto fertigen. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell