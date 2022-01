Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sicherheitsmitarbeiter angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Ein Security Mitarbeiter eines Baumarktes in der Mainzer Straße ist am Dienstag von einem Kunden attackiert worden. Der unbekannte Mann hatte keinen erforderlichen Impfnachweis vorgelegt. Ihm wurde der Zutritt verweigert. Daraufhin trat der Mann den Mitarbeiter in die Kniekehle und bedrohte er ihn mit einem Cutter-Messer. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß. Er wird wie folgt beschrieben: Circa 35 Jahre alt ungefähr 1,80 Meter groß. Bekleidet war er mit einer dicken Winterjacke, die im unteren Teil dunkelblau und im oberen Teil inklusive Ärmel rot war. Dazu trug er eine dunkelblaue Hose und eine Wollmütze. Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, oder die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell