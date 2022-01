Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bike-Fahrerin angefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine E-Bike-Fahrerin ist am Montagmittag am Barbarossaring von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge kam die 55-jährige Autofahrerin vom Messeplatz und wollte in den Barbarossaring abbiegen. Dabei übersah sie die bevorrechtigte E-Bike-Fahrerin. Es kam zur Kollision, wobei sich die Pedelec-Fahrerin leicht verletzte. Am Pkw entstand ein kleiner Sachschaden. |elz

