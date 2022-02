Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Körperverletzung, Beleidigung, Ingewahrsamnahme

Bühl (ots)

Am Mittwochabend kam es zu einer Körperverletzung in einer Gaststätte in der Gartenstraße. Gegen 22:15 Uhr soll ein alkoholisierter 26-Jähriger unvermittelt auf einen 51-jährigen Gast eingeschlagen haben. Der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann soll sich bis zum Eintreffen der Polizeistreife äußert aggressiv verhalten haben. In der Folge wurde er durch die alarmierten Polizisten vorläufig festgenommen und später in eine Spezialklinik gebracht. Die eingesetzten Beamten wurden während den polizeilichen Maßnahmen lautstark von dem Mittzwanziger beleidigt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung.

