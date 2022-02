Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und einer Fußgängerin im Kreuzungsbereich der Friedrichstraße und der Rheinstraße. An dem dortigen Überweg mit einer Ampelanlage wollte eine 29-jährige Fußgängerin bei einer Grünphase die Rheinstraße gegen 08:30 Uhr queren. Zeitgleich bog eine 78-jährige Fahrerin eines VW von der Friedrichstraße in die Rheinstraße bei ihrer Grünphase ein. Hierbei streifte vermutlich ihr Fahrzeug den aufgespannten Regenschirm der Fußgängerin. Diese kam hierbei nicht zu Fall, wurde aber trotzdem vorsorglich zur Untersuchung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum gebracht. Ein Sachschaden am Fahrzeug der 78-jährigen Frau entstand nicht. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau bitten Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/bk

