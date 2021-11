Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg-Mechtersheim - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Römerberg-Mechtersheim (ots)

Am 04.11.2021 zwischen 16:15 Uhr und 19:30 Uhr betraten unbekannte Täter ein Grundstück in der Mechtersheimer Schubertstraße über eine rückwärtig gelegene Gartenmauer und hebelten ein Fenster des Wohnhauses in einem sichtgeschützten Bereich auf. Aus dem Haus wurde nicht entwendet, da die Täter mutmaßlich bei ihrer Tatausführung gestört wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Wer hat etwas beobachtet, insbesondere am Ortsrand im Bereich der Bruckner- oder Schubertstraße, oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu geben.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell