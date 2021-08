Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wohnungseinbruch im Stadtteil Schinkel

Osnabrück (ots)

Ein Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße, in unmittelbarer Nähe der Theodor-Körner-Straße, geriet am Sonntag ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 03 und 15.15 Uhr Zutritt zu dem Haus und brachen anschließend in eine Wohnung im Obergeschoss ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, erlangten jedoch nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 entgegengenommen.

