Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradsicherheits-Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am 04.11.2021 zwischen 11 und 12 Uhr richtete die Polizei in der Wormser Landstraße eine Kontrollstelle ein. Hierbei wurden acht Fahrradfahrer festgestellt, die verbotswidrig den für sie linken Radweg befuhren. Zwischen 13 und 14:30 Uhr wurde in der Kurt-Schumacher-Straße eine Kontrollstelle eingerichtet. Hier wurden 20 Kinder festgestellt und angehalten, die den für sie linken Radweg befuhren. Mit den Kindern wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt. Alle Verkehrsteilnehmer wurden hinsichtlich der Gefahren der Benutzung des falschen Radweges sensibilisiert. Gegen einen 62-jährigen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, da er in der Nähe des Radweges am Steuer seines PKW verbotswidrig ein Mobiltelefon bediente.

Von 18 bis 18:20 Uhr wurden in der Maximilianstraße vier Radfahrer kontrolliert, welche ohne Beleuchtung unterwegs waren. Sie wurden kostenpflichtig verwarnt und die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.

