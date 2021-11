Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Vollsperrung der Germersheimer Straße durch die Polizei

Römerberg-Berghausen (ots)

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs sperrte die Polizei Speyer am 04.11.2021 zwischen 10:56 Uhr und 13:10 Uhr die Germersheimer Straße in Römerberg auf Höhe einer Tankstelle für den Verkehr in beide Richtungen und nahm Kontakt mit den zuständigen Fachbehörden auf. Die Sperrung hatte zur Folge, dass der motorisierte Straßenverkehr zwischen Speyer und Römerberg-Berghausen über die B39 und die B9 umgeleitet werden musste.

