Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Versuchte Wohnungseinbrüche

Schifferstadt (ots)

Am 03.11.2021, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein in der Richard-Strauss-Straße gelegenes Wohnhaus einzudringen. Die Täter versuchten erfolglos zwei Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses aufzuhebeln. Ebenfalls am 03.11.2021, zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Robert-Schumann-Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten beim Einschlagen einer Scheibe. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

