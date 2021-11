Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Verkehrsunfall nach Reifenplatzer

Römerberg (ots)

Am 03.11.2021 um 16:12 Uhr platzte ein Reifen eines Sattelzugs auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf der Höhe der Anschlussstelle Römerberg. Der 43-jährige Sattelzugfahrer hatte bereits zuvor seine Geschwindigkeit reduziert und auf den Standstreifen zugesteuert. Ein Teil des platzenden Reifens prallte gegen die Fahrzeugfront eines Renault Clio und eines Ford Fiesta, welche hinter dem Sattelzug fuhren. Dabei löste der Airbag des Clio aus und verletzte dessen 25-jährigen Fahrer leicht. Er trug Schmerzen im Nacken und im Ohr davon. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die PKW waren weiterhin fahrbereit. An diesen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.700 Euro. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der B9 gesperrt.

