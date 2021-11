Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer und Umland - Fahrzeugbeleuchtung im Fokus

Speyer und Umland (ots)

Am 03.11.2021 führte die Polizeiinspektion Speyer im Rahmen des landesweiten Beleuchtungs-Kontrolltages "Licht-Test-Aktion" an zahlreichen Stellen mobile und stationäre Verkehrskontrollen durch. Insgesamt wurden 38 Fahrzeuge kontrolliert, davon 10 Fahrräder. Lediglich bei drei Fahrzeugen wurden Beleuchtungsmängel festgestellt. Der Grund für die niedrige Beanstandungsquote dürfte neben dem technischen Fortschritt in der hohen Aufmerksamkeit der meisten Verkehrsteilnehmer auf das eigene Fahrzeug und dessen Funktionstüchtigkeit liegen.

Am 03.11.2021 um 06:37 Uhr wurde ein 34-Jähriger mit seinem Lieferwagen in der Auestraße in Speyer aufgrund seines teilweise defekten Abblendlichtes kontrolliert. Ihm wurde die Mängelbeseitigung unter Fristsetzung auferlegt. Außerdem wurde festgestellt, dass er sein Fahrzeug in Deutschland zulassen und versteuern muss, da er seinen Wohnsitz überwiegend in Deutschland hat. Da das Fahrzeug in einem anderen EU-Staat zugelassen ist, wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

In der Zeit von 9:30 Uhr bis 13 Uhr wurden Kontrollstellen am Eselsdamm, am Mittelsteg und in der Petronia-Steiner-Straße eingerichtet. Hierbei wurden 23 Fahrzeuge kontrolliert und zwei Mängelberichte ausgestellt. Darüber hinaus wurden zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell