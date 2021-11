Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefahrgutunfall/Abschlussmeldung

Maxdorf (ots)

Wie bereits zuvor berichtet, wurde die Polizeiwache Maxdorf am heutigen Tag gegen 14:55 Uhr über einen Arbeitsunfall durch Gefahrgutaustritt bei einem Frachtspeditionsdienst in Maxdorf informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass zwei chemische Stoffe in einem Entsorgungscontainer reagiert haben und zu einer Hitzentwicklung führten. Durch die Feuerwehr wurde der Container heruntergekühlt, so dass von diesem keine Gefahr mehr ausging.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen vor Ort war die Hanns-Hörbiger-Straße bis ca. 18:30 Uhr für den Durchfahrtsverkehr voll gesperrt.

Insgesamt wurden 8 Mitarbeiter der Firma leicht verletzt. Sie klagten über Augen- und Atemwegsbeschwerden und wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Messungen vor Ort verliefen negativ. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

