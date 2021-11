Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt (ots)

Am 02.11.2021, von 23:30 Uhr bis 00:30 Uhr, haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei 15 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt 3 Verstöße geahndet. Bei zwei Kontrollen wurde der Führerschein nicht mitgeführt und einmal wurde ein Mangel an der Fahrzeugbeleuchtung festgestellt. Da keine weiteren Mängel festgestellt wurden, konnten die Beamten in der Nacht ein positives Fazit ziehen.

