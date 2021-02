Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Seit sieben Jahren auf der Flucht

Weil am Rhein (ots)

Ein 49-Jähriger, der im Verdacht steht in großem Stil über das Internet banden- und gewerbsmäßigen Betrug begangen zu haben, wurde in der Schweiz gefasst und an die Bundespolizei überstellt. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Der deutsche Staatsangehörige wurde am Mittwoch (17.02.2021), von den Schweizer Behörden, am Autobahnübergang Weil am Rhein der Bundespolizei übergeben. Dem Mann wird vorgeworfen, über mehrere Jahre zusammen mit Komplizen, banden- und gewerbsmäßig Waren übers Internet angeboten und verkauft zu haben. Die bezahlte Ware soll er jedoch nie geliefert haben und sich somit einen fünfstelligen Betrag erschlichen haben. Da der 49-Jährige nicht zum Gerichtstermin erschien, wurde er seit 2014 mit Haftbefehl gesucht. Da vermutet wurde, dass sich der Mann nicht mehr im Bundesgebiet aufhält, wurde er seit zwei Jahren mit internationalem Haftbefehl gesucht. In der Schweiz konnte der Mann nun festgenommen werden und wurde gestern nach Deutschland ausgeliefert. Nach der Vorführung beim Haftrichter wurde der Gesuchte durch Beamte der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

