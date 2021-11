Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mutmaßliche Fahrraddiebe in Speyer-West

Speyer (ots)

Am 02.11.2021 um gegen 20:10 Uhr beobachteten Zeugen zwei dunkel bekleidete Personen mit Kapuzenpullovern in der Christoph-Lehmann-Straße dabei, wie diese sich an Fahrradschlössern zu schaffen machten und sich anschließend mit jeweils einem Fahrrad unerkannt in Richtung der Schandeinstraße entfernten. Ob es sich bei den gefahrenen Fahrrädern um Diebesgut handelte, steht nicht fest.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu den unbekannten Tätern geben? Wer vermisst sein Fahrrad? Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu geben.

