POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall nach Benutzung des falschen Radwegs

Speyer (ots)

Am 02.11.2021 um 15:15 Uhr befuhr eine 51-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit ihrem Fahrrad verbotswidrig den für sie linken Radweg in der Wormser Landstraße in Richtung Speyer-Nord auf Höhe eines Elektronikmarktes. Zeitgleich befuhr ein 52-jähriger Mann aus Speyer die Werkstraße und bog nach rechts in die Wormser Landstraße ab. Dabei übersah er die von rechts kommende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte und sich eine Verletzung am linken Knie zuzog. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. jeweils 20 Euro.

