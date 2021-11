Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht in der Weidstraße

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 02.11.2021 zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Weidstraße in Frankenthal. Vermutlich im Vorbeifahren touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten schwarzen VW. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Anhand der bisherigen Erkenntnisse könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Traktor oder Pritschenwagen handeln. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

