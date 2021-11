Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Vermutliche Wildangler

Böhl-Iggelheim (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 09:50 Uhr, wollte ein Fischereiaufseher zwei Angler am Niederwiesenweiher kontrollieren. Die beiden Angler flüchteten jedoch fußläufig über ein angrenzendes Feld. Anwesende Passanten verfolgten die beiden Angler noch kurzzeitig. Durch einen der beiden Passanten konnte einer der Angler als dessen Nachbar identifiziert werden. Vor Ort konnte der PKW eines Anglers parkend vorgefunden werden. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug aktuell nicht zugelassen ist und die montierten Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. An der Wohnanschrift konnte der 43-Jährige Fahrzeughalter nicht angetroffen werden. Der zweite Angler wird wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre alt; ca. 1,65m groß; trug eine helle Hose, eine dunkle Jacke und eine graue Mütze. Gegen den 43-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die zuständige Gemeindeverwaltung wurde über den Vorfall ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Zeugen, die Angaben zu dem zweiten Angler machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell