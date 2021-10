Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann verursacht Unfall und flüchtet

Ludwigshafen (ots)

Ein bisher unbekannter Mann rangierte am Donnerstag (07.10.2021) mit seinem PKW in der Christian-Weiß-Straße und touchierte hierbei ein geparktes Fahrzeug. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und sprach den Mann an. Der Unfallverursacher täuschte daraufhin ein Telefonat mit der Polizei vor, setzte sich in sein Auto und fuhr davon. Der Flüchtige war zwischen 18 und 19 Jahre alt, hatte dunkelbraune Haar und trug eine Basecap. Die Polizei ermittelt nun den flüchtigen Fahrer und sucht weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

