Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PKW-Scheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte schlugen in dem Zeitraum vom 05.10.2021 bis 07.10.2021 die Scheibe eines geparkten PKW ein. Aus dem Fahrzeuginnern wurden keine Gegenstände entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Benckiserstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

