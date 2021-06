POL-NB: Motor geht während der Fahrt aus - PKW verunfallt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 16.06.2021 kam es gegen 21:30 Uhr auf der Gemeindestraße zwischen Schloen und Kargow zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann fuhr mit seinem PKW aus Richtung Schloen kommend in Richtung Kargow. In einer Rechtskurve ging plötzlich der Motor des PKW aus. Das Fahrzeug wurde dadurch lenkunfähig und der Fahrzeugführer fuhr mit dem PKW in der Kurve geradeaus weiter. In der weiteren Folge kam er mit dem Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte mit einem dort stehenden Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde dabei schwerverletzt. Eine Ersthelferin konnte ihn aus dem Fahrzeug befreien und und versorgen. Durch eine später eintreffende RTW-Besatzung wurde er zur weiteren Behandlung ins Mediclin Klinikum nach Waren verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 EUR.

