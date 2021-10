Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pedelec gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte stahlen im Zeitraum vom 06.10.2021 bis 07.10.2021 ein Pedelec aus einem Vorgarten eines Anwesens in der Wöhlerstraße. Der Wert des Pedelecs beläuft sich auf 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell