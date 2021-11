Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Fahrradfahrer

Speyer (ots)

Am 01.11.2021 gegen 17.50 Uhr befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer die Untere Langgasse in Richtung Schützenstraße. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 42-Jähriger Fahrradfahrer. Um auf den Gehweg der Bahnhofstraße zu gelangen, fuhr der Fahrradfahrer nun über die Gegenfahrspur und übersah hierbei aber den ihm entgegenkommenden PKW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern in Folge dessen der Fahrradfahrer zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 900 Euro.

