Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 31.10.2021 gegen 16 Uhr befuhr ein 65-jähriger PKW-Fahrer die Industriestraße ortsauswärts und bog nach rechts auf ein Privatgrundstück ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung fahrenden 53-jährigen E-Bike-Fahrerin. Die Dame kollidierte mit dem PKW und stürzte in Folge dessen zu Boden. Durch den Sturz erlitt die E-Bike-Fahrerin Schmerzen an einem Bein, beiden Händen und im Gesicht. Sie wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am E-Bike und am PKW entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

