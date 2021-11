Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Straßenverkehrsgefährdung durch Alkohol

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am gestrigen Montag, den 01.11.2021 wurde hiesiger Dienststelle ein schlangenlinienfahrender PKW auf der Bundesstraße 9 zwischen Ludwigshafen und Worms gemeldet. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte schließlich ein 29-Jähriger Verkehrsteilnehmer mit deutlich sichtbaren Beschädigungen an dessen Fahrzeug festgestellt und angehalten werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Aufgrund der angegebenen Fahrtstrecke kommt eine Unfallörtlichkeit auf der Autobahn 6 bei Viernheim bis zur Bundesstraße 9 bei Bobenheim-Roxheim in Betracht. Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. Den 29-Jährigen erwarten ein Strafverfahren sowie mehrere Monate ohne das erlaubte Führen eines Kraftfahrzeuges.

