Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsgefährdung und Sachbeschädigung

Frankenthal (ots)

Am Abend des 31.10.2021, gegen 19:30 Uhr, wurde in der Leininger Straße in Frankenthal durch unbekannte Täter ein Kanaldeckel ausgehoben und anschließend durch die Heckscheibe eines geparkten Pkw geworfen. Der ausgehobene Kanaldeckel konnte im Kofferraum des beschädigten Pkw aufgefunden werden. Ob weitere Verkehrsteilnehmer durch den ausgehobenen Kanaldeckel geschädigt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell