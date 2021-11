Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Der Geschädigte parkte seinen Pkw am 25.10.2021, gegen 17:30 Uhr, in der August-Bebel-Straße in Frankenthal am rechten Fahrbahnrand. Als er gegen 23:59 Uhr an seinen Pkw zurückkam, stellte er eine Beschädigung am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

