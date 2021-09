Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Harsefeld sucht unbekannte Unfallverursacherin und Zeugen, Brandermittlungen Neukloster und Buxtehude

Stade (ots)

1. Polizei Harsefeld sucht unbekannte Unfallverursacherin und Zeugen

Am gestrigen Nachmittag ist es gegen 15:45 h in Harsefeld an der Einmündung Herrenstraße /Gierenberg zu einem Unfall gekommen für den die Polizei jetzt die noch unbekannte Verursacherin und Zeugen sucht.

Eine unbekannte dunkelhaarige Frau war zu der Zeit mit ihrem grauen PKW nach rechts in die Friedrich-Huth-Straße eingebogen und hatte dabei offenbar eine Fußgängerin mit ihrem 4-jährigen Enkelkind übersehen, die gerade die Straße an der Ampel bei Grünlicht überquerten. Der 64-jährigen Frau gelangt es gerade noch ihr Enkelkind zurückzuziehen, das Laufrad des Jungen wurde von dem Auto überrollt. Die Unfallverursacherin kümmerte sich aber nicht weiter um den Unfall und die Schadenregulierung und fuhr einfach weiter. Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Die Polizei sucht jetzt die Autofahrerin und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizei zu melden.

2. Brandermittlungen Neukloster und Buxtehude

Am gestrigen Donnerstag haben Brandermittler und Sachverständige die Brandstellen vom Wochenende in Neukloster und Buxtehude untersucht.

In der Wohnanlage in Neukloster an der Bundesstraße 73 war am 05.09. dabei ein 52-jähriger Bewohner in seiner Wohnung ums Leben gekommen. (Wir berichteten) Hier konnte dann festgestellt werden, dass das Feuer durch einen technischen Defekt an einem Akku entstanden war.

Die Brandstelle in der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft in Buxtehude in der Gildestraße wurde ebenfalls untersucht. Hier kam dabei auch ein Brandmittelspürhund der Polizei zum Einsatz.

Die Ermittler konnten hier feststellen, dass ein technischer Defekt ausgeschlossen werden konnte und dass Brandstiftung als Ursache wahrscheinlich ist.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch weiter an.

