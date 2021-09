Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 22-jähriger Mann greift Passanten am Horneburger Bahnhof an - Polizei sucht Betroffenen als wichtige Zeugen

Stade (ots)

Am Donnerstag, den 26.08. kam es gegen 17:20 h am Horneburger Bahnhof zu einem Zwischenfall. Ein 22-jähriger Mann aus Stade, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, griff wahllos Passanten an, indem er eine Glasflasche nach zwei Mädchen warf, die daraufhin flüchteten.

Anschließend spuckte er noch einer Frau und ihrem Säugling (im Kinderwagen) ins Gesicht.

Danach spuckte er noch einen weiteren Passanten an, bevor er durch die Polizei aufgehalten wurde und anschließend der Psychiatrie zugeführt wurde. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung in mehreren Fällen ermittelt.

Die Ermittler der Horneburger Polizei suchen nun dringend nach den beiden Mädchen, nach denen er die Flasche geworfen hat. Diese werden gebeten, sich als wichtige Zeugen und Geschädigte unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

