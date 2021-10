Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Körperliche Auseinandersetzung

Euskirchen (ots)

Am Sonntagnachmittag (24.10.2021) gegen 15 Uhr kam es in Euskirchen auf der Kappellenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern (zwischen 18 Jahre und 22 Jahren). Die drei Männer aus Euskirchen sind seit längerer Zeit im Streit. Durch einen 51-jährigen Zeugen aus Euskirchen konnte die körperliche Auseinandersetzung beendet werden. Ein 22-Jähriger aus Euskirchen wurde dabei verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankhaus.

