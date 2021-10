Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Bauhof

Kall (ots)

Durch Unbekannte wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Geräte aus einer Lagerhalle des Bauhofes in Kall in der Daimlerstraße entwendet. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

