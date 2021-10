Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Straßenraub

Euskirchen (ots)

Ein Unbekannter begegnete am Dienstag einem 20-Jährigen aus Mechernich in der Bahnhofsunterführung am Euskirchener Bahnhof. Zunächst erfragte der Unbekannte bei, ob er hier in Euskirchen sei. Unmittelbar darauf trat er dem Mechernich mit einem gezielten Tritt in die Geschlechtsteile. Aufgrund der Schmerzen sackte der Mechernicher zusammen. Der Täter nutzte den Moment, griff Mechernicher in die Hosentasche und entwendete ein hochwertiges Smartphone. Der Räuber flüchtete durch die Bahnhofsunterführung in Richtung rückwärtigen Parkplatz.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 21 bis 23 Jahre alt, - ca. 170 bis 180cm groß - schlanke Statur - mit türkisch/arabischem Akzent.

