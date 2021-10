Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer verletzte sich schwer

Nettersheim-Zingsheim (ots)

Ein Radfahrer (77) aus Köln missachtete am Dienstag (17.15 Uhr) die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers (63) aus Bad Münstereifel. Der Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße 205 aus Richtung Zingsheim kommend in Richtung Nettersheim. Der Radfahrer war auf einem Wirtschaftsweg, aus Richtung Bahrhaus kommend, in Richtung der Kreuzung Landstraße 205 / Kreisstraße 59, unterwegs. Auf der Landstraße 205 kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer kam zu Fall, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell