Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Pkw beschädigt

Euskirchen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang unbekannter Täter mindestens vier Pkw in der Gartenstraße beschädigt. An den Fahrzeugen sind die Außenspiegel beschädigt worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell