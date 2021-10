Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frau mit Rollator gestürzt - Suche nach Scooter-Fahrerin und Zeugen

Euskirchen (ots)

Am Montag (18.10.2021), gegen 19 Uhr, stürzte eine 86-jährige Frau mit ihrem Rollator, als sie einem E-Scooter auf dem Gehweg Emil-Fischer-Straße in Euskirchen ausweichen musste.

Dabei wurde sie leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

Der Scooter fuhr an ihr vorbei und flüchtete in Richtung Erftstraße.

Die Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- vermutlich weiblich, kein Kind - ca. 160 bis 165cm groß - schlanke Statur - gräulich gekleidet

Zu dem Fahrzeug können keine Angaben gemacht werden.

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell