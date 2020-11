Polizeipräsidium Konstanz

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Beethovenstraße, Birkenstraße und Mörigestraße insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt und Sachschaden rund 2.000 Euro verursacht. Der Unbekannte entwendete hintere Kennzeichen, zerstörte Außenspiegel und Scheibenwischer. Zudem malte er auf das Dach eines Audi in der Beethovenstraße männliche Geschlechtsteile und urinierte gegen das Auto (Fahrerseite). Ein Zeuge beobachtete in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht den Täter, informierte jedoch erst am nächsten Tag die Polizei. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine dunkle Hose und war mit einem älteren Mountainbike unterwegs. Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu informieren.

