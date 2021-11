Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Speyer (ots)

Gleich zwei Einbrüche in Wohnhäuser wurden der Polizei Speyer im Laufe des vergangenen Wochenendes gemeldet. In beiden Fällen hebelten die bislang unbekannten Täter die Terassentür auf und verschafften sich so Zutritt in die Häuser. Während in dem im Bereich Binsfeld gelegenen Objekt lediglich eine Poolabdeckung aufgedeckt, aber keine Gegenstände entwendet wurden, entwendeten die Täter aus dem anderen Objekt im Stadtteil Speyer-Nord Schmuck und Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

