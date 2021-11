Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch am Tag

Speyer (ots)

Am 02.11.2021 zwischen 08:45 Uhr und 10:45 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Manipulation des Schließmechanismus eines Hoftors in den Hof eines Einfamilienhauses in der Bärengasse. Auf dem Grundstück setzten diese Werkzeug ein, um die Haustür zu öffnen. Im Inneren des Hauses entwendeten die Täter schließlich einen vierstelligen Bargeldbetrag, elf Armbanduhren, eine Goldkette, zwei Armbänder und einen Geldbeutel. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben? Möglicherweise sind auch im Vorfeld der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im näheren Tatortumfeld aufgefallen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

