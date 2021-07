Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Burkheim Verkehrsunfallflucht Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Burkheim - Am Sonntag 18.07.2021 wurde im Zeitraum von 14:30 - 17:20 Uhr ein auf einer Parkbucht an der Winzerstraße gegenüber der Winzergenossenschaft abgestellter roter Toyota Auris von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Streifschaden an der vorderen linken Fahrzeugecke beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Der Verursacher ging flüchtig. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach in Verbindung zu setzen Tel.: 07667/91170.

